Новая схватка «янычар» с «шашечными» и другие интересные матчи вторника

28 марта завершается третий тур отборочного цикла чемпионата Европы по футболу 2024 года. Какие коэффициенты на исходы игр предлагает самый надежный букмекер Казахстана?

Группа D. Турция – Хорватия. 29 марта, 00:45 (время Астаны)

Без сомнения, центральный матч игрового дня в квалификации континентального первенства. В последнее время пути сборных Турции и Хорватии пересекаются довольно часто. К примеру, совсем недавно они были соперниками по одной отборочной группе ЧМ-2022. И вот что любопытно: тогда «янычары» взяли у «шашечных» четыре очка в двух матчах, однако на мундиаль пробились хорваты, где добрались до «бронзы». А турки в Катар даже не поехали.

Примечательна и общая статистика взаимоотношений этих команд: чаще всего они между собой играют вничью – мирный исход был зафиксирован в шести очных встречах из десяти проведенных. В активе сборной Турции всего одна победа, у Хорватии их три.

Отбор на Евро-2024 команды начали по-разному. «Лунные звезды», пусть и не без труда, но все же получили три очка в свою копилку в результате выездной победы над Арменией (2:1). А «пламенные» весьма неожиданно на своем поле не справились с Уэльсом (ничья 1:1), который после ЧМ-2022 лишился главной звезды Гарета Бэйла, решившего завершить международную карьеру.

В ближайшей игре эксперты Olimpbet не видят явного фаворита, отдавая все же небольшое предпочтение гостям: П1 – 3.19, Х – 3.34, П2 – 2.31. При этом букмекеры сходятся во мнении, что матч в Бурсе, скорее всего, будет «низовым»: Тот (2.5) М – 1.69, Б – 2.2. А самый вероятный счет в противостоянии сборных Турции и Хорватии – 1:1 с коэффициентом 5.8.

Группа I. Швейцария – Израиль. 29 марта, 00:45

Шестерка I, по версии специалистов, самая слабая из всех отборочных групп Евро-2024. За фаворита здесь сборная Швейцарии – довольно средняя по мировым меркам команда, в своей истории никогда не добиравшаяся до призовых мест на планетарных или континентальных турнирах.

Что касается команды Израиля, то и она вполне способна побороться за одну из путевок на Евро, ведь в соперниках у нее, помимо Швейцарии, не самые топовые сборные – Румынии, Косова, Беларуси и Андорры.

Правда, израильтяне уже успели потерять очки в этой квалификации. В стартовом матче отбора они сыграли с косоварами вничью 1:1 на своем поле. Что впоследствии может очень дорого им обойтись.

За всю историю противостояния соперники провели между собой четыре официальных встречи, и ни одна из них не выявила победителя. Буквально все завершились мирным исходом – 0:0, 1:1 и дважды 2:2.

Но сейчас аналитики Olimpbet дают Швейцарии намного больше шансов на благоприятный исход матча, чем Израилю: П1 – 1.37, Х – 5.18, П2 – 8.25. При этомэксперты считают, что встреча на «Стад де Женев» с большой долей вероятности будет «верховой»: Тот (2.5) М – 2.22, Б – 1.68.

Группа А. Шотландия – Испания. 29 марта, 00:45

Когда-то сборные Шотландии и Испании считались сопоставимыми по классу командами, но сейчас это совершенно разные соперники – как по уровню мастерства, так и по амбициям.

«Красная фурия» – завсегдатай мировых и европейских чемпионатов, причем также и один из главных претендентов на победу в них. «Тартановая армия» –заурядный середняк, для которого за счастье просто отобраться на какой-нибудь крупный турнир.

В XXI веке шотландцы еще ни разу не квалифицировались на ЧМ и лишь однажды пробились в финальную стадию континентального первенства, попав на Евро-2020. Впрочем, и там «горцы» не снискали особых лавров, ограничившись выступлением на групповом этапе.

Отборочный цикл Евро-2024 ближайшие соперники начали очень уверенно – с одинаковых домашних побед.Со счетом 3:0 Испания разгромила Норвегию, аШотландия – Кипр.

Эксперты Olimpbet полагают, что по итогам второго тура в группе А лидер останется один, и это будет испанская команда: П1 – 5.36, Х – 3.77, П2 – 1.69. А наиболее ожидаемый исход, по мнению самого популярного в Казахстане букмекера, это победа Испании в один мяч или ничья с кэфом 1.87.

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