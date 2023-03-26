Казахстан vs Дания: что может противопоставить бронзовому призеру Евро-2020 команда Магомеда Адиева?

26 марта, в матче второго тура отборочного цикла чемпионата Европы по футболу, Казахстан на своем поле примет Данию. Эксперты Olimpbet дали свои расклады.

Группа Н. Казахстан – Дания. 26 марта, 19:00 (время Астаны)

Казахстанцы стартовали в квалификации Евро-2024 с обидного домашнего поражения от Словении 1:2, хотя по ходу матча вели в счете. Датчанам пришлось всерьез помучиться с командой Финляндии, победу 3:1 они смогли вырвать лишь под занавес встречи в Копенгагене благодаря хет-трику форварда «Аталанты» Расмуса Хойлунна.

Но если проигрыш «ястребов» вряд ли можно назвать полностью закономерным, то успех «алой гвардии» более чем заслужен. Дания превзошла финнов по всем основным игровым показателям: владение мячом (56%-44%), угловые (7-2), удары по воротам (18-7), удары в створ (10-2).

В общем, фаворит группы Н ожидаемо начал квалификацию континентального первенства с завоевания трех очков, в Астане «датский динамит» тоже, вне всяких сомнений, будет взрывоопасным. В пользу скандинавов говорит и статистка. Сборные Казахстана и Дании четырежды встречались между собой, и все четыре раза побеждали северяне, с общим счетом 12:3.

Да, казахстанцы могут рассчитывать на то, что сопернику предстоит играть на непривычном для себя искусственном газоне «Астана Арены». К тому же у команды Магомеда Адиева вернется в строй отбывший дисквалификацию из-за перебора желтых карточек Нуралы Алип. Поэтому порядка в центре обороны «ястребов» должно быть больше, чем в матче со Словенией.

Вероятно, в бой будут брошены восстановившийся от травмы Бахтиер Зайнутдинов с Бауыржаном Исламханом, долгое время не имевшим соревновательной практики. Дания же, напротив, понесла серьезную потерю – уже на 18-й минуте встречи с Финляндией замену попросил Андреас Кристенсен, и защитник «Барселоны» теперь точно не сыграет в Астане.

Однако описанные выше обстоятельство никак не повлияли на мнение букмекеров, которые видят в сборной Дании абсолютного фаворита в игре с командой Казахстана: П1 – 12, Х – 5.79, П2 – 1.27.

Более того, эксперты Olimpbet полагают, что гости победят с перевесом минимум в два гола: Ф2 (-1.5) – 1.81, тогда как всего один забитый мяч хозяев оценивается кэфом 2.12. При этом матч на «Астана Арене», по мнению аналитиков, с большой долей вероятности окажется «верховым»: Тот (2.5) М – 2.15, Б – 1.73.

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