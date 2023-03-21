Пострадавшая от нападения сына Турлыханова о его избрании в Парламент: «Поздравлять не буду»

Юрист Анна Димитриевич прокомментировала избрание борца Даулета Турлыханова в Мажилис (нижнюю палату Парламента РК).

«Поздравлять не буду, потому что о моем самочувствии тоже не особо справлялись», – отметила Дмитриевиы в соцсетях.

Напомним, ранее нападению подверглись известный адвокат Олег Чернов и его супруга, юрист Анна Димитриевич. По словам пострадавших, агрессию в отношении них проявил сын заслуженного тренера Казахстана по борьбе, cеребряного и бронзового призера Олимпийских игр Даулета Турлыханова.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство», а материалы дела переданы в прокуратуру.

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