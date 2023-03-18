«Адмирал» постарается выиграть в Казани, а «Торпедо» – в Санкт-Петербурге

Шанс на интригу – 18 марта в двух четвертьфинальных парах Кубка Гагарина пройдут вторые матчи серий. Эксперты Olimpbet озвучили свои расклады.

Кубок Гагарина. ¼ финала. «Ак Барс» (Казань) – «Адмирал» (Владивосток). 18 марта, 20:00 (время Астаны)

Счет в серии – 1:0

В первом казанском матче серии «моряки» оказали достойное сопротивление первому номеру посева Восточной конференции. «Адмиралу» удалось отыграть две шайбы по ходу встречи, однако «Ак Барс» все же дожал дальневосточников и выиграл 3:2.

Как бы то ни было, команда Леонида Тамбиева уступила, поэтому вторая игра станет во многом определяющей в ее противостоянии с коллективом Зинэтулы Билялетдинова. Победа «барсов» позволит им с хорошим запасом отправиться на выезд. Если же «Адмирал» зацепит второй матч в Казани, то уже он будет иметь огромное стратегическое преимущество, ведь играть в самом восточном городе КХЛ неимоверно тяжело для любого куба лиги.

Между тем, судя по коэффициентам, эксперты Olimpbet слабо верят в то, что гостям из Владивостока удастся успешно провести повторную встречу в столице Татарстана: П1 – 1.52, Х – 4.5, П2 – 5.8. К тому же, букмекеры полагают, что на этот раз будет заброшено меньше шайб, чем в стартовом матче серии: Тот (4.5) М – 1.61, Б – 2.31.

Более того, аналитики считают, что «моряки» и так уже перевыполнили план на сезон, выбив из розыгрыша Кубка Гагарина «Салават Юлаев». После того, как казанцы одержали первую победу в противостоянии, кэф на то, что они продолжат борьбу за трофей в полуфинале плей-офф, стал таким: Проход «Ак Барса» – 1.03, Проход «Адмирала» – 12.

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СКА (Санкт-Петербург) – «Торпедо» (Нижний Новгород). 18 марта, 20:00

Счет в серии – 1:0

«Автозаводцы» были невероятно близки к тому, чтобы сотворить настоящую сенсацию в первом матче против сильнейшего клуба регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Еще при счете 0:0 нижегородцы не реализовали буллит, затем пропустили, но все же смогли перевести выяснение отношений в овертайм. И только в дополнительное время «армейцы» смогли склонить чашу весов в свою пользу – 2:1 (ОТ).

Вторая игра будет показательна – очень интересно посмотреть, как отреагировали хоккеисты «Торпедо» на это досадное поражение. Надломило ли он их психологически? Или наоборот – равная игра со СКА придала им уверенности и позволила поверить в себя?

Впрочем, самый популярный в Казахстане букмекер сильно сомневается, что второй матч останется за волжанами. По мнению экспертов Olimpbet, у коллектива из Санкт-Петербурга намного больше шансов на то, чтобы закрепить свое преимущество в серии, чем у клуба из Нижнего Новгорода выровнять положение: П1 – 1.52, Х – 4.8, П2 – 5.4. Даже победа хозяев с форой (-2.5) имеет кэф ниже, чем простой выигрыш гостей – 2.63.

Несмотря на то, что спор СКА и «Торпедо» начался матчем, в котором сильнейший не определился по итогам трех периодов, аналитики оценивают вероятность дополнительного времени во второй встрече как весьма низкую: Овертайм: будет – 4.8, Овертайм: не будет – 1.18.

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