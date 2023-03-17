Самые интересные футбольные события пятницы по версии Olimpbet

Футбольный уикэнд открывается яркими матчами из чемпионатов Германии и Англии. «Жеребята» выйдут против «музыкантов» в Бундеслиге, а «лесники» встретят «сорок» в АПЛ.

Бундеслига. 25-й тур. «Боруссия» (Менхенгладбах) – «Вердер» (Бремен). 18 марта, 01:30 (время Астаны)

И «жеребята», и «музыканты» проводят весьма посредственный сезон. По итогам 24-х туров у обоих клубов по 30 набранных очков, и сейчас «Боруссия» с «Вердером» располагаются на соседних этажах таблицы – 10-м и 11-м соответственно.

Вылет во Вторую Бундеслигу им вряд ли грозит, но и до еврокубковой зоны никому из них тоже не добраться. В общем, серьезной мотивации на остаток чемпионата у команд нет.

Однако это совершенно не означает, что они бросят играть. Напротив, при отсутствии серьезного груза ответственности середнячки лиги смогут показать футбол, который нравится зрителям – бесшабашный и результативный. Как это, к примеру, было в двух предыдущих очных встречах между менхенгладбахцами и бременцами, в каждой из которых они забивали по шесть мячей.

Эксперты Olimpbet полагают, что и на этот раз вероятность «верхового» матча достаточно велика: Тот (2.5) М – 2.44, Б – 1.6. Что касается исхода игры, то, по мнению букмекеров, шансов на победу заметно больше у хозяев предстоящего противостояния: П1 – 1.89, Х – 3.99, П2 – 3.94.

АПЛ. 28-й тур. «Ноттингем Форест» – «Ньюкасл Юнайтед». 18 марта, 02:00

Вернувшиеся в высший свет «лесники» долгое время стояли в очереди на вылет из Премьер-лиги. Казалось, их обратная отправка в Чемпионшип – дело уже решенное. Однако зимой дела у «Ноттингема» вдруг пошли на лад, и он постепенно начал подниматься вверх по турнирной лестнице. Но в феврале результаты «Форест» опять ухудшились, и команда Стивена Купера оказалась неподалеку от опасной зоны.

Что касается «Ньюкасла», то «сороки» проводят очень яркий сезон – они уже дошли до финала Кубка лиги, хотя и проиграли там «Манчестер Юнайтед». А в АПЛ «сороки» по-прежнему реально претендуют на место в лигочемпионской четверке.

Судя по победному матчу против «Вулверхэмптона», коллектив Эдди Хау преодолел последствия кризиса, накрывшего «черно-белых» в конце зимы. По крайней мере, аналитики Olimpbet видят в «Ньюкасле» безоговорочного фаворита игры с «Ноттингем Форест»: П1 – 5.37, Х – 3.83, П2 – 1.7.

При этом эксперты сходятся во мнении, что матч вряд ли будет особо результативным: Тот (2.5) М – 1.82, Б – 2.06.

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