Багдат Жубаныш о зарплате в любителях: «Получал от государства 100 тысяч тенге»
Трехкратный чемпион мира по ММА из Казахстана Багдат Жубаныш рассказал, какую сумму получал от государства, выступая в любителях.
- Если в любителях выигрываешь, тебе государство платит стипендию?
– В 2017-м году на «Жекпе-жек» сказал, что хочу добиться больше результатов и защищать честь страны. И меня поставили на зарплату, в любителях. Я три года получал стипендию, пока не кончился контракт.
- А деньги достойные, на них жить можно?
– Да, 100 тысяч тенге в месяц получали, – сказал Багдат в интервью «Вестнику MMA».
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