Багдат Жубаныш о зарплате в любителях: «Получал от государства 100 тысяч тенге»

Трехкратный чемпион мира по ММА из Казахстана Багдат Жубаныш рассказал, какую сумму получал от государства, выступая в любителях.

- Если в любителях выигрываешь, тебе государство платит стипендию?

– В 2017-м году на «Жекпе-жек» сказал, что хочу добиться больше результатов и защищать честь страны. И меня поставили на зарплату, в любителях. Я три года получал стипендию, пока не кончился контракт.

- А деньги достойные, на них жить можно?

– Да, 100 тысяч тенге в месяц получали, – сказал Багдат в интервью «Вестнику MMA».

«Рекламный охват – 30 миллионов, гонорары бойцов – 250 миллионов тенге». Лига NAIZA подвела итоги года и наградила победителей

Дзюдоистка из Казахстана Айгерим Абилкадирова укусила свою соперницу: спортсменка словила много хейта, но мощно ответила критикам

Фируза Шарипова о романе с Резниковым: «Личную жизнь не комментирую»