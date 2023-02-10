Экс-игрок «Иртыша»: «Тренер команды собирал деньги с футболистов для взяток судьям и оставлял их себе»

Бывший игрок павлодарского «Иртыша» Угу Секу в интервью Tribuna Expresso рассказал, что экс-тренер команды Димитар Димитров собирал деньги с футболистов якобы для взяток судьям, но оставлял деньги себе.

«Однажды тренеры собрали всех игроков в раздевалке, но иностранцев отправили в душевую. Мы не понимали, почему тренер разговаривает только с местными игроками. Затем ассистент тренера пришел к нам и сказал: «Мы должны выиграть игру, это очень важно. Мы уже поговорили с вашими партнерами, и они согласились отказаться от призовых». Мы спросили, почему должны отказаться от премий. Он ответил: «Чтобы отдать их судье».

Мы вышли на поле, игра началась – и нас просто ограбили. На нас фолили, было удаление, дали пенальти в наши ворота. Во время игры я спросил у другого легионера: «Они точно отдали деньги арбитру?». Он начал смеяться и никак не мог остановиться – казалось, что мы смотрим какой-то фильм, это было немыслимо. Такой разговор перед матчем, а нас бессовестно грабят во время игры.

Что случилось на самом деле? Мы узнали об этом позже. Призовые, которые тренеры должны были передавать судье, они оставляли себе. Мы узнали об этом примерно за две недели до окончания чемпионата. Игроки организовали встречу и потребовали вернуть деньги», – заявил футболист.

Полузащитник играл в составе клуба в 2018-м году. «Иртыш» в тот период возглавлял болгарский специалист Димитар Димитров. В 2019-м году тренер покинул клуб.

С 2020-го года клуб перестал существовать из-за финансовых проблем.

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