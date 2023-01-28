Кенес Ракишев: «Хочу поздравить всех с высоким результатом на ЧА по боксу»

Президент Казахстанской федерации бокса Кенес Ракишев прокомментировал выступление сборной Казахстана на чемпионате Азии до 22 лет в Бангкоке.

«Мужская и женская сборные Казахстана по боксу завершили свои выступления на чемпионате Азии до 22 лет в Бангкоке (Таиланд). В связи с этим хочу поздравить всех наших спортсменов, тренерский штаб и болельщиков этого джентльменского вида спорта с высоким результатом!

Казахстанские мастера выиграли на тайском ринге 5 золотых (трое мужчин и две женщины), 3 серебряных (мужчины) и 12 бронзовых наград (пятеро мужчин и семь женщин). Таким образом, из 25 боксеров 20 возвращаются на Родину с медалями.

Основные старты в этом году – это чемпионат мира в Ташкенте и летние Азиатские игры в Китае. Именно на эти соревнования будет сделан основной упор совместной работы Казахстанской федерации бокса и Министерства культуры спорта.

Еще раз поздравляю всех!

Алға, Қазақстан!» – говорится в его заявлении на сайте КФБ.

NAIZA готовит масштабное шоу AWARDS. Прогноз победителей от Sports.ru Казахстан: не обойдется без сюрпризов

Похоже, в UFC будет новый боец из Казахстана: Азат Максум готовится покорять сильнейшую в мире лигу

«Если бы Жако подписали в UFC раньше, он был бы в топ-5». Финалист Гран-при NAIZA Амангельды о тренировках с Рахмоновым, бое за пять миллионов и казахстанцах в сильнейшей лиге