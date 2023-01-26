Сауль Альварес станцевал на тренировке под казахстанский хит

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Абсолютный чемпион в суперсреднем весе Сауль Альварес провел тренировку в Сан-Диего, танцуя под известную песню казахстанской эстрады «Тойға шашу». 

В одном зале с мексиканцем тренировались боксеры с казахстанской промоутерской компанией «Suleimen promotions», которые и включили Канело популярный в Казахстане хит.

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