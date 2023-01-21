Менеджер Шариповой Сергей Завилейский: «У Фирузы украли деньги на подготовку к бою»
Менеджер чемпионки мира по профессиональному боксу в трех весовых категориях Фирузы Шариповой Сергей Завилейский прокомментировал происшествие, которое случилось с его подопечной Фирузой Шариповой в Тайланде.
«Сейчас Фируза находится в Тайланде, куда улетела на сборы по ОФП, для подготовки к бою за титул против Рут Чисейл, чемпионки Малави.
Она позвонила и сказала, что на виллу, где она проживает проникли воры и украли некоторые вещи и деньги, после чего она обратилась в полицию. Сумма была достаточно большая, поскольку там были и деньги на подготовку к бою.
Этот бой очень важен для Фирузы, поскольку ей придется сразиться с очень сильной соперницей, которая занимает шестую строчку мирового рейтинга. Сейчас Фируза находится на пятнадцатом месте и благодаря победе над Чисел, она войдет в топ пять мирового рейтинга», – сказал Завилейский.
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