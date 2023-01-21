Менеджер Шариповой Сергей Завилейский: «У Фирузы украли деньги на подготовку к бою»

Менеджер чемпионки мира по профессиональному боксу в трех весовых категориях Фирузы Шариповой Сергей Завилейский прокомментировал происшествие, которое случилось с его подопечной Фирузой Шариповой в Тайланде.

«Сейчас Фируза находится в Тайланде, куда улетела на сборы по ОФП, для подготовки к бою за титул против Рут Чисейл, чемпионки Малави.

Она позвонила и сказала, что на виллу, где она проживает проникли воры и украли некоторые вещи и деньги, после чего она обратилась в полицию. Сумма была достаточно большая, поскольку там были и деньги на подготовку к бою.

Этот бой очень важен для Фирузы, поскольку ей придется сразиться с очень сильной соперницей, которая занимает шестую строчку мирового рейтинга. Сейчас Фируза находится на пятнадцатом месте и благодаря победе над Чисел, она войдет в топ пять мирового рейтинга», – сказал Завилейский.

«Я снова голоден до побед». Действующий боец ACA Каршыга Даутбек спустя полтора года возвращается в октагон

«Время в любителях исчерпано». Чемпион Европы по ММА Исбулаев к дебюту в профи готовится под руководством тренера Жумагулова и Морозова

😍Дзюдоистка Айгерим Абилкадирова – возможно, самая красивая спортсменка из Казахстана