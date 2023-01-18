Бекзат Нурдаулетов о звездной болезни после выигранного ЧМ: «Благодаря родителям и тренерам ее не было»

Казахстанский боксер Бекзат Нурдаулетов в эфире телеканала «Qazsport» ответил на вопрос о влиянии популярности на спортсмена после победы на ЧМ по боксу.

– После победы на чемпионате мира у тебя не было звездной болезни?

– Это, наверное, надо спросить у людей, которые рядом со мной, потому что это болезнь, которая незаметна самому человеку. Рядом со мной были тренера и родители, которые могли бы поставить меня на место и указать на мои ошибки. Поэтому, я думаю, что благодаря им этого не было, но им лучше знать, – сказал боксер.

Отметим, что на чемпионате мира в 2019 году в российском Екатеринбурге Нурдаулетов завоевал золотую медаль в весе до 81 кг.

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