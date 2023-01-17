22-летний воспитанник «Астаны» Лев Скворцов подпишет контракт с клубом РПЛ

В ближайшие дни подмосковные «Химки» объявят о подписании 22-летнего защитника казахстанского «Турана» Льва Скворцова.

«Главный тренер Спартак Гогниев остался доволен тем, как футболист показал себя на сборах. Лев уже прошел углубленное медобследование, в кратчайшие сроки ожидается подписание контракта», – сообшает «РБ Спорт».

В минувшем сезоне 22‑летний Скворцов выступал за «Туран», принял участие в 24 играх во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 200 тысяч евро. «Туран» вылетел в первую лигу по итогам КПЛ-2022, заняв в турнирной таблице предпоследнее 13-е место.

После семнадцати туров в Премьер-лиге России «Химки» занимают 15-е место.

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