22-летний воспитанник «Астаны» Лев Скворцов подпишет контракт с клубом РПЛ

Теги Химки премьер-лига Россия высшая лига Казахстан Астана Туран Туркестан Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

В ближайшие дни подмосковные «Химки» объявят о подписании 22-летнего защитника казахстанского «Турана» Льва Скворцова.

«Главный тренер Спартак Гогниев остался доволен тем, как футболист показал себя на сборах. Лев уже прошел углубленное медобследование, в кратчайшие сроки ожидается подписание контракта», – сообшает «РБ Спорт».

В минувшем сезоне 22‑летний Скворцов выступал за «Туран», принял участие в 24 играх во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 200 тысяч евро. «Туран» вылетел в первую лигу по итогам КПЛ-2022, заняв в турнирной таблице предпоследнее 13-е место.

После семнадцати туров в Премьер-лиге России «Химки» занимают 15-е место. 

Дзюдоистка Айгерим Абилкадирова – возможно, самая красивая спортсменка из Казахстана

Бокс, UFC и NAIZA. ТОП-5 событий из мира единоборств 2022 года по мнению читателей Sports.ru Казахстан

Жалгас Жумагулов о продолжении карьеры в UFC: «По контракту еще один бой»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий