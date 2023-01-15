Казахстан завоевал первое золото на зимней Универсиаде в США.

Биатлонист Вадим Куралес одержал победу в индивидуальной гонке (15 км). Он прошел дистанцию за 42 минуты и 37 секунд, допустив лишь один промах.

Серебряным призером стал норвежский биатлонист Эрьян Мосенг (+42.6), бронзовую медаль выиграл француз Аксель Гарнье (+1:16.5).

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