Лига OCTAGON анонсировала календарь турниров в Казахстане

Евразийский бойцовский промоушен лига OCTAGON опубликовала календарь боев на 2023 год, сообщает Prosports.kz

В списке значатся 12 ивентов, которые организация планирует провести в Казахстане. Еще 6 турниров промоушен организует в других странах.

Напомним, что дебютный турнир этого года – OCTAGON 39, состоится 21 января в алматинском дворце спорта имени Балуана Шолака.

В главном событии бойцовского вечера непобежденный Азат «Казах» Максум (15-0) встретится с представителем Бразилии Фабрисио Нуньесом (8-0), который также имеет безупречный рекорд.

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