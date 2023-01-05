Футбольный матч закончился убийством в Атырауской области

Убийство произошло в ночь на 4 января в селе Сагыз Кызылкогинского района. Молодые люди собралась в местном спорткомплексе поиграть в футбол, в процессе возникла драка, которая закончилась смертью 22-летнего мужчины от колото-резаных ран.

Подозреваемый задержан, находится в следственном изоляторе, подтвердили в ДП.

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