Футбольный матч закончился убийством в Атырауской области

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Убийство произошло в ночь на 4 января в селе Сагыз Кызылкогинского района. Молодые люди собралась в местном спорткомплексе поиграть в футбол, в процессе возникла драка, которая закончилась смертью 22-летнего мужчины от колото-резаных ран.

Подозреваемый задержан, находится в следственном изоляторе, подтвердили в ДП.

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