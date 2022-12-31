Ардак Саулет перейдет в «Кызыл-Жар» (Vesti.kz)

Универсальный футболист «Акжайыка» Ардак Саулет ближайший сезон проведет в составе «Кызыл-Жара», сообщает корреспондент Vesti.kz.

В минувшем сезоне 25-летний футболист сыграл в КПЛ 18 матчей, в которых сделал одну голевую передачу.

Ранее Саулет выступал за «Актобе», за который провел 53 матча и забил четыре гола. Также он играл за молодежный состав «Астаны» и привлекался в юношескую сборную Казахстана.

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