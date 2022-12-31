Ардак Саулет перейдет в «Кызыл-Жар» (Vesti.kz)

Теги высшая лига Казахстан Актобе Астана Акжайык Кызыл-Жар Ардак Саулет Sports.ru - Казахстан Инсайды Казахстана Спорт Казахстана

Универсальный футболист «Акжайыка» Ардак Саулет ближайший сезон проведет в составе «Кызыл-Жара», сообщает корреспондент Vesti.kz.

В минувшем сезоне 25-летний футболист сыграл в КПЛ 18 матчей, в которых сделал одну голевую передачу.

Ранее Саулет выступал за «Актобе», за который провел 53 матча и забил четыре гола. Также он играл за молодежный состав «Астаны» и привлекался в юношескую сборную Казахстана.

🎰 Сразись за главный приз! Выиграй один из девяти Lexus 🚘

Тяжелая ситуация в «Тоболе»: клуб покидает десяток игроков основы, а замены пока нет

В 1999-м Аргентина отскочила в матче с Казахстаном: единственный гол в матче забил Камбьяссо

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий