«Атырау» хочет подписать Марочкина (Vesti.kz)

Портал Vesti.kz сообщил, что защитник «Тобола» и сборной Казахстана Александр Марочкин может перейти в «Атырау».

Отмечается, что западноказахстанский клуб готов сделать футболиста самым высокооплачиваемым игроком команды.

«Ранее «Атырау» в качестве максимальной зарплаты предлагал футболистам суммы около двух миллионов тенге, плюс различные бонусы», – пишет источник.

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