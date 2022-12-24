Роман Муртазаев: «В «Балтике» у меня не было времени на раскачку»

Нападающий сборной Казахстана Роман Муртазаев прокомментировал свое будущее и рассказал о причинах неудачной игры в ФНЛ.

– Вы провели сезон в составе российской «Балтики», но не смогли там проявить себя с лучшей стороны. Как считаете, с чем была связана такая низкая результативность?

– Что касается «Балтики», то там целый список, почему у меня не получилось. Я приехал в команду перед третьим туром чемпионата и у меня не было никаких сборов с ними, не было сыгранности с игроками, так как я никого не знал. Поэтому было очень тяжело рассчитывать на то, что буду много забивать. Мне нужно было время на раскачку, а этого, соответственно, не было. Думаю, в этом и кроется то, что получилось в итоге.

– В СМИ было множество слухов о том, что вы могли продолжить карьеру в клубах России, Венгрии и Греции. Кроме этих указанных стран, были еще какие-нибудь предложения из Европы и Азии?

– Возможно, слухов было и много, но были два конкретных предложения из Венгрии и Польши, а про все остальное я даже не знаю.

– Планируете еще попробовать проявить себя за рубежом?

– Да, надеюсь на это. Если появятся хорошие предложения, почему бы нет.

– В «Астану» вернулся знакомый для вас специалист Григорий Бабаян, с которым клуб завоевал седьмое чемпионство. Вы не удивлены тем, что он за короткий отрезок смог привести отстающую на тот момент от «Актобе» клуб к чемпионству?

– Я не удивлен. Григорий Константинович – хороший специалист, а «Астана» всегда перед собой ставила большие задачи, поэтому тут тяжело чему-то удивляться.

В этом сезоне игрок провел 27 игр и забил 10 голов в составе карагандинского «Шахтера».

Статистика игрока здесь.

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