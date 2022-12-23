Тренер сборной Казахстана по футболу предложил запретить клубам подписывать вратарей-иностранцев

Тренер вратарей сборной Казахстана по футболу Валерий Ситало предложил запретить клубам чемпионата Казахстана подписывать голкиперов-иностранцев.

Портал Metaratings сообщил, что по мнению украинского специалиста, с 2003 года работающего в Казахстане, существующие реалии мешают развиваться молодым казахстанским вратарям.

В сезоне-2022 в заявках команд КПЛ находились 14 вратарей из ближнего и дальнего зарубежья, включая страны ЕАЭС.

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