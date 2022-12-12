Эшуорт рассматривает на позицию скаута в «Спартак» экс-игрока сборной Казахстана Постникова

Спортивный директор «Спартака» Пол Эшуорт занят поиском кандидатов на должность главы селекционной службы, сообщает телеграм-канал «Дай ударитЬ».

Одним из претендентов на этот пост является Евгений Постников. Экс-футболист сборной Казахстана ранее выступал за «Вентспилс» и «Астану», в которых Эшуорт работал на различных должностях. Помимо Постникова на должность рассматриваются и другие кандидаты, знакомые спортивному директору «Спартака» по его работе в Латвии и Казахстане.

Постников является чемпионом и обладателем Кубка Латвии в составе «Вентспилса», а также пятикратным чемпионом Казахстана в составе «Астаны». Профессиональную карьеру футболиста он завершил в начале 2021 года.

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