Чемпионат Казахстана по хоккею. «Актобе» сыграет с «Сарыаркой», «Хумо» против «Арлана» и другие матчи
Сегодня прошел очередной тур чемпионата Казахстана по хоккею. Таблица здесь.
Иртыш – Кулагер – 17:00
Хумо – Арлан – 18:00
Актобе – Сарыарка – 18:00
ПРИМЕЧАНИЕ: Начало матчей по времени Астаны.
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