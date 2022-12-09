«Кайрат» не против продлить контракт с Васиным, переговоры продолжаются
«Кайрат» работает над продлением контракта с Виктором Васиным.
Об этом сообщил пресс-атташе алматинского клуба Арман Джаксыгулов.
Действующий контракт «Кайрата» с российским защитником рассчитан до конца этого года.
🎰 Сразись за главный приз! Выиграй один из девяти Lexus 🚘
Жуков кайфует в Китае: строит всю игру команды, любит местную еду и мечтает, чтобы Казахстан попал на Евро
Бахтияр Байсеитов объявлен в розыск: экс-тренер «Ордабасы» прикрывался связями с племянником Назарбаева и незаконно присваивал деньги
Комментарии