«Кайрат» не против продлить контракт с Васиным, переговоры продолжаются

«Кайрат» работает над продлением контракта с Виктором Васиным.

Об этом сообщил пресс-атташе алматинского клуба Арман Джаксыгулов.

Действующий контракт «Кайрата» с российским защитником рассчитан до конца этого года.

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