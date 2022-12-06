Шох об ужесточении регламента к инфраструктуре: «Принципиальность хороша, когда клубы организационно готовы к переменам»

Президент ПФЛК Рохус Шох высказался об ужесточении требования к инфраструктуре для клубов КПЛ.

– На последнем исполкоме КФФ был утвержден регламент по инфраструктуре стадионов. И стало ясно: несколько клубов Премьер-лиги ему не соответствуют. Проявите снисхождение к «Кызыл-Жару» и «Окжетпесу», или пойдете на уступки?

– Ужесточить требования к инфраструктуре было моей личной инициативой и позицией. Президент КФФ ее поддержал. Мы много общались на этот счет, пришли к выводу: спонсоры и телевидение останутся равнодушными к футболу на таких стадионах. Но следует понимать, что принципиальность хороша, когда клубы организационно готовы к переменам. Для этого нужно время. Чтобы поменять освещение или внедрить подогрев, клубам, в большинстве своем государственным, требуются тендеры, контракты, деньги, наконец.

У Лиги хватит решимости занять жесткую позицию, посмотрим, насколько жесткую прямо сейчас. Наклонить легко, главное не сломать. Сотни миллионов тенге не лежат без дела на клубных счетах, значит, надо подходить к теме юридически разумно. Главные строгости запланированы с 2024 года, зазор по времени есть, посмотрим, как пойдут процессы.

По возможности встречаюсь с главами регионов – акимами. Ситуация везде разная: в Костанайской области арена реконструирована и сертифицирована для Лиги чемпионов, построен современный манеж с высокой крышей и трибунами на 3000 зрителей, в общем, инфраструктура качественная. В Кокшетау тоже воспринимают проблему с пониманием, люди работают. Но одних уговоров мало, нужны «красные линии». Главное, чтобы они были обеспечительными, а не разрушительными. Сказать «вчера приняли – завтра постройте» нельзя, это неправильно и невыполнимо.

На следующей неделе встречусь с руководством Жамбылской области. Это юг, самая кузница талантов. Выходцы оттуда – Зайнутдинов, Исламхан, Масудов, мой брат Антон, игрок сборной СССР Байшаков, олимпийский чемпион-1988 Яровенко, многие другие мастера. Радует, что большинство акимов понимают социальную важность футбола в регионах. Как пример – возрождается профессиональный футбол в Семее, бывший Семипалатинск, это родина казахстанского футбола. А кызылординский аким вообще планирует построить новую чисто футбольную арену.

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