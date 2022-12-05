Объявлен тренерский штаб Казахстана на Кубок Первого канала. Сборную возглавит Скабелка
Определен тренерский штаб национальной команды Казахстана на предстоящий Кубок Первого канала.
Главный тренер – Андрей Скабелка
Тренер – Владимир Копать
Тренер – Федор Полищук
Тренер по вратарям – Александр Шимин
Тренер по ОФП – Кирилл Легчаков
Видео-тренер – Сергей Тамбулов
Генеральный менеджер – Александр Корешков.
Напомним, турнир пройдет с 15 по 18 декабря в Москве с участием сборных Казахстана, России и Беларуси.
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