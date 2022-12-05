Объявлен тренерский штаб Казахстана на Кубок Первого канала. Сборную возглавит Скабелка

Определен тренерский штаб национальной команды Казахстана на предстоящий Кубок Первого канала.

Главный тренер – Андрей Скабелка

Тренер – Владимир Копать

Тренер – Федор Полищук

Тренер по вратарям – Александр Шимин

Тренер по ОФП – Кирилл Легчаков

Видео-тренер – Сергей Тамбулов

Генеральный менеджер – Александр Корешков.

Напомним, турнир пройдет с 15 по 18 декабря в Москве с участием сборных Казахстана, России и Беларуси.

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