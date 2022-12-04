Проститутки в Казахстане теряют деньги из-за ЧМ в Катаре

Проходящий в Катаре чемпионат мира по футболу ударил по коммерческому сексу в Казахстане. Внимание мужчин теперь приковано к главному спортивному событию года, тогда как на прочие развлечения у них не остается ни сил, ни времени, ни средств.

«Днем клиенты на работе, а вечером — дома у телевизоров. Либо в спортивных барах спускают деньги на ставках», — пожаловалась одна из работниц.

Возмущение у дам с низкой социальной ответственностью вызывает и тот факт, что мундиаль-2022 проходит аккурат перед Новым годом, когда расходы растут у всех. По слухам, после финальных игр «ночные бабочки» собираются поднимать расценки на свои услуги, чтобы «отбить» все то, что они недополучили из-за футбольных баталий.

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