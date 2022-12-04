Чемпионат Казахстана по хоккею. «Иртыш» сыграет с «Горняком», «Кулагер» против «Алматы»

Сегодня прошел очередной тур чемпионата Казахстана по хоккею. Таблица здесь.

Кулагер – Алматы – 17:00

Иртыш – Горняк – 17:00

ПРИМЕЧАНИЕ: Начало матчей по времени Астаны.

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