Чемпионат Казахстана по хоккею. «Иртыш» сыграет с «Горняком», «Кулагер» против «Алматы»
Сегодня прошел очередной тур чемпионата Казахстана по хоккею. Таблица здесь.
Кулагер – Алматы – 17:00
Иртыш – Горняк – 17:00
ПРИМЕЧАНИЕ: Начало матчей по времени Астаны.
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