Чемпионат Казахстана по хоккею. «Торпедо» сыграет с «Номадом», «Кулагер» против «Алматы» и другие матчи

Теги результаты Торпедо Усть-Каменогорск Иртыш Павлодар чемпионат Казахстана Алматы Номад Кулагер Горняк Рудный Спорт Казахстана

Сегодня прошел очередной тур чемпионата Казахстана по хоккею. Таблица здесь.

Кулагер – Алматы – 17:00

Иртыш – Горняк – 17:00

Торпедо – Номад – 17:00

ПРИМЕЧАНИЕ: Начало матчей по времени Астаны.

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