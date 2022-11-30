Певица Назима примет участие в матче звезд КХЛ
Казахстанская певица Назима станет участницей матча всех звезд КХЛ. Ранее исполнительница была хедлайнером Кубка президента РК по хоккею, проходившего в Астане в августе.
Помимо Назимы, участниками матча Матча звезд КХЛ станут артисты ST, Slame, Анет Сай, Егор Шип, Кирилл Скрипник и Клава Кока.
Звездный уик-энд пройдет с 10 по 11 декабря в Челябинске.
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