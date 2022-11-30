Певица Назима примет участие в матче звезд КХЛ

Казахстанская певица Назима станет участницей матча всех звезд КХЛ. Ранее исполнительница была хедлайнером Кубка президента РК по хоккею, проходившего в Астане в августе.

Помимо Назимы, участниками матча Матча звезд КХЛ станут артисты ST, Slame, Анет Сай, Егор Шип, Кирилл Скрипник и Клава Кока.

Звездный уик-энд пройдет с 10 по 11 декабря в Челябинске.

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