Чемпионат Казахстана по хоккею. «Алматы» сыграет со «Снежными Барсами», «Хумо» против «Торпедо»
Сегодня прошел очередной тур чемпионата Казахстана по хоккею. Таблица здесь.
Алматы – Снежные Барсы – 13:00
Хумо Узбекистан – Торпедо – 18:00
ПРИМЕЧАНИЕ: Начало матчей по времени Астаны.
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