Чемпионат Казахстана по хоккею. «Алматы» сыграет со «Снежными Барсами», «Хумо» против «Торпедо»

Сегодня прошел очередной тур чемпионата Казахстана по хоккею. Таблица здесь.

Алматы – Снежные Барсы – 13:00

Хумо Узбекистан – Торпедо – 18:00

ПРИМЕЧАНИЕ: Начало матчей по времени Астаны.

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