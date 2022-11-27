Чемпионат Казахстана по хоккею. «Алматы» сыграет со «Снежными Барсами», «Хумо» против «Торпедо»

Теги результаты Торпедо Усть-Каменогорск чемпионат Казахстана Снежные Барсы Алматы Хумо Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

Сегодня прошел очередной тур чемпионата Казахстана по хоккею. Таблица здесь.

Алматы – Снежные Барсы – 13:00

Хумо Узбекистан – Торпедо – 18:00

ПРИМЕЧАНИЕ: Начало матчей по времени Астаны.

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