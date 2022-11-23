Кумыков возглавил «Кайсар» (Metaratings)
Портал Meta-ratings.kz сообщил, что российский специалист Виктор Кумыков возглавил кызылординский «Кайсар».
Отмечается, что 59-летний тренер и руководство «Кайсара» достигли соглашения о сотрудничестве.
Ранее Кумыков тренировал кызылординцев в 2003-2004 годах. Также он возглавлял в Казахстане «Есиль», «Елимай», карагандинский «Шахтер», «Ордабасы» и «Атырау».
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