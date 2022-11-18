34-летний польский нападающий Петр Гжельчак покинул «Атырау». Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Гжельчак пополнил «Атырау» летом 2019 года во время трансферного окна. В 8 матчах чемпионата он забил 4 гола.

🎰 Сразись за главный приз! Выиграй один из девяти Lexus 🚘

«Наши молитвы с тобой». Ербосынулы проиграл бой за титул нокаутом, после чего оказался в искусственной коме

Главный бренд Казахстана – шоколад. Его дарили Месси и Роналду, а амбассадором фабрики стал боец UFC Рахмонов