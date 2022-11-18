Гжельчак покинул «Атырау»
34-летний польский нападающий Петр Гжельчак покинул «Атырау». Об этом сообщила пресс-служба клуба.
Гжельчак пополнил «Атырау» летом 2019 года во время трансферного окна. В 8 матчах чемпионата он забил 4 гола.
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