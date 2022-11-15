Ирисметов стал спортивным директором «Каспия»

«Каспий» объявил о назначении нового спортивного директора.

Им стал 41-летний казахстанский специалист Фархадбек Ирисметов.

В бытность игроком Ирисметов выступал за клуб из Актау в сезоне-2001.

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