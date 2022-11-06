Чемпионат Казахстана по хоккею. «Иртыш» сыграет с «Хумо»
Сегодня пройдет очередной тур чемпионата Казахстана по хоккею. Таблица здесь.
Иртыш – Хумо Узбекистан – 17:00
ПРИМЕЧАНИЕ: Начало матчей по времени Астаны.
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