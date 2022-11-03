Стало известно, кто покажет ЧМ-2022 в Казахстане

Стало известно, кто покажет матчи ЧМ-2022 по футболу в Казахстане.

Мундиаль будет транслироваться в прямом эфире на телеканалах Qazaqstan и Qazsport.

Помимо этого, будет вестись прямая онлайн-трансляция на сайтах qazaqstan.tv и qazsporttv.kz, а также через мобильное приложение «Qazaqstan.tv».

ЧМ пройдет с 20 ноября по 18 декабря в Катаре.

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