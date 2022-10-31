Легионеры «Барыса» сливают Скабелку («По уши в спорте»)

Телеграм-канал «По уши в спорте» сообщил, что легионеры «Барыса» сливают матчи.

«Таким образом они хотят отставки белорусского специалиста Андрея Скабелки. Казахстанский клуб проиграл уже пять матчей подряд, где пропустили 24 шайб, а забили всего 6.

В одночасье лидеры разучились играть: забивать и обороняться. Вначале как они здорово разыгрывали большинство. А сейчас хуже некуда. Есть повод задуматься.

Знающие люди говорят, что Линден Вей «мутит воду». У него имеется такой опыт. Потому что в свое время группа игроков слила другого тренера «Барыса» Евгения Корешкова. В составе той группы был как раз таки и Линден Вей.

Между прочим оклад Вея по однолетнему контракту с «Барысом» составляет почти 400 миллионов тенге», – пишет источник.

🎰 Сразись за главный приз! Выиграй один из девяти Lexus 🚘

Женщина избивала девочку-гимнастку под камеру: оказалось, что на видео жена и дочь сотрудника генпрокуратуры

Тренер «Турана» о матче с «Актобе»: «Если так продолжат судить, то «Актобе» – без сомнения чемпион. В 80% матчей судьи на их стороне. Беспредел, иначе не скажешь»