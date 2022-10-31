Али Алиев объяснил проигрыш «Астане»

Главный тренер «Кызыл-Жара» Али Алиев прокомментировал поражение от «Астаны» (0:2) в 25-м туре КПЛ.

– Спасибо болельщикам, которые пришли на матч. По игре особо нечего сказать. Тот момент, который был у Чиканчи в первом тайме, может, на стороне «Астаны» был какой-то фарт. А так, комментировать по игре абсолютно нечего. Благодарен ребятам, которые вышли и достойно представили «Кызыл-Жар» напротив команды, ищущей звание чемпиона.

Подтянули игроков, которые мало играли, а также из дублирующего состава. Мы выбирали стратегию на две оставшиеся игры. Нам очень важно сохранить прописку в Премьер-лиге. Череда травм и желтых карточек, которые на сегодняшний день эпидемиологические. У Мурачева порвана крестообразная связка, Тихоновский сидит на трех желтых, у Коне разбита бровь и тоже три желтых, Гурман уехал на коленное обследование. Из всех защитников у нас осталось только трое. Рисковать этим всем не хотелось бы, поэтому всю неделю думали, как правильно сделать, какой игре отдать приоритеты. В итоге приоритет отдали тому, что к нам приедет немотивированный «Каспий», который свои задачи решил. Мы должны быть максимально готовыми к этой игре. Если бы мы противостояли «Астане», то могли нарваться на травму и желтые карточки. Погода была холодная.

🎰 Сразись за главный приз! Выиграй один из девяти Lexus 🚘

Женщина избивала девочку-гимнастку под камеру: оказалось, что на видео жена и дочь сотрудника генпрокуратуры

Тренер «Турана» о матче с «Актобе»: «Если так продолжат судить, то «Актобе» – без сомнения чемпион. В 80% матчей судьи на их стороне. Беспредел, иначе не скажешь»