Казахстанец Шушеначев повторил достижение Аршавина

Форвард «Кайрата» Андрей Шушеначев вошел в топ бомбардиров алматинского клуба в КПЛ.

24-летний нападающий забил 24 гола в чемпионатах Казахстана, сравнявшись по этому показателю с Андреем Аршавиным.

Лучшие бомбардиры «Кайрата» в КПЛ:

1. Жерар Гоу 80, 101 матч 2. Алибек Булешев 77, 194 матча 3. Бауыржан Исламхан 50, 168 матчей 4. Исаэл 38, 129 матчей 5. Реджепмурат Агабаев 35, 75матчей 6. Арсен Тлехугов 34, 66 матчей -. Аскар Абильдаев 34, 67 матчей 7. Адеринсола Эсеола 32, 69 матчей 8. Артур Шушеначев – 24 голов, 60 матчей -. Андрей Аршавин 24, 84 матча -. Сергей Климов 24, 84 матча -. Серик Жейлитбаев 24, 186 матчей

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