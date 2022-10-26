Защитник «Ордабасы» Турсынбай не сыграет против «Актобе»

23-летний защитник «Ордабасы» Сагадат Турсынбай не сыграет в предстоящем матче 25-го тура КПЛ против «Актобе».

В прошлом туре с «Аксу» Турсынбай получил желтую карточку, которая стала четвертой в текущем сезоне. Предстоящий матч против «Актобе» ему придется пропустить.

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