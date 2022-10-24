«Жальгирис» казахстанцев Кашкена и Чебурина досрочно стал чемпионом Литвы

Вильнюсский «Жальгирис» в матче одержал домашнюю победу над «Хегельман Литауэн» (2:1).

Это позволило клубу досрочно стать чемпионом страны.

Команда лидирует с отрывом в 15 очков от второго места, имея в запасе 7 матчей, включая перенесенные игры предыдущих туров.

«Жальгирис» возглавляет казахстанский тренер Владимир Чебурин, для которого это чемпионстве в Литве стало пятым. Также за команду выступает 22-летний Динмухаммед Кашкен.

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