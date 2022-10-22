Валиуллин о своей дисквалификации: «Решение по апелляции еще не вынесли. Будет обидно, если срок останется в силе»

Защитник сборной Казахстана Руслан Валиуллин рассказал об апелляции по дисквалификации из-за допинга.

– Решение по апелляции еще не вынесли. Заседание было совсем недавно, в начале этого месяца. Пока мы ждем итогового решения. В любом случае я ничего не скрывал, открыто предоставлял всю информацию и, конечно, будет обидно, если срок дисквалификации останется в силе. Но это жизнь, ничего не поделаешь, придется ждать именно такой срок, если его сохранят.

– Насколько сильно ваша жизнь изменилась после этого? И допустим изменилось ли окружение вокруг, были ли люди, которые неожиданно отвернулись?

– Жизнь безусловно сильно изменилась, я перестал заниматься любимым делом. С другой стороны у меня появилась возможность заняться чем-то новым, оценить ситуацию со стороны. И возможно главный плюс, можно посмотреть, что тебя ждет после окончания карьеры, как-то подготовиться.

Из окружения никто не отвернулся, не было таких ситуаций, со всеми продолжаю общаться. Все друзья переживают, узнают, как мои дела, как проходит дело (по апелляции).

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