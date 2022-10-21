Владимир Богдашин из Семея – победитель второго розыгрыша «Максимального драйва» от Olimpbet 

Новая Toyota Camry, две поездки в Катар, премиальная техника и куча фрибетов были разыграны 19 октября в прямом эфире.

Обладателем главного приза стал 31-летний продавец автозапчастей из Семея. Владимир Богдашин увлекается теннисом и внимательно следит за развитием акции «Максимальный драйв» от Olimpbet, однако до последнего не верил, что окажется в числе победителей.

– Смотрел прямой эфир, но, когда дело дошло до розыгрыша Camry, отключился. Не верил, что выиграю. Даже когда раздался звонок, не сразу понял, что к чему, сами понимаете, время такое… Потом узнал голос ведущего, снова подключился к прямому эфиру и услышал себя. Больше всех в этот момент радовался мой сын, – признается победитель.

Помимо автомобиля второй розыгрыш «Максимального драйва» от Olimpbet подарил участникам две путевке в Катар, большое количество премиальной техники и других ценных призов.

Для тех, кто только собирается принять участие в «Максимальном драйве», напоминаем правила, они предельно простые:

– Сделать ставку на сайте или в приложении Olimpbet.kz от 2000 тенге и более.

– Сохранить билеты с каждой ставки. Чем больше ставок – тем больше шансов на выигрыш.

– Получать призы от Olimpbet!

Акция «Максимальный драйв» с беспрецедентным призовым фондом в 2,5 млрд тенге продолжится до 25 декабря по всему Казахстану. Новый розыгрыш – каждые две недели.

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Близится развязка группового этапа Лиги Чемпионов UEFA. Ближайшие игровые дни подарят сразу несколько топовых противостояний. «Боруссия» из Дортмунда примет грозный «Манчестер Сити», «Лейпциг» на своем поле сыграет с мадридским «Реалом», а «Барселона» на «Камп Ноу» попробует реабилитироваться за провальное выступление в турнире в игре с мюнхенской «Баварией». Самая широкая линия на все матчи – у Olimpbet.