Не пропусти! Прямой эфир второго розыгрыша «Максимального драйва» от Olimpbet

Автомобили, путевки в Катар, техника Apple и другие призы ищут своих владельцев.

В Казахстане продолжается невероятная акция «Максимальный драйв» от Olimpbet с призовым фондом свыше 2,5 миллиардов тенге.

Чтобы не пропустить очередной щедрый розыгрыш, подключайтесь к прямому эфиру на Youtube-канале Olimpbet в среду, 19 октября, в 19:00. Чтобы не пропустить, подпишитесь на уведомление по ссылке.

За свои знания и аналитические способности в спорте вы сможете получить одну из четырех Toyota Camry последней модели. Также в акции будут разыграны два Land Cruiser 300, огромное количество iPhone 14, MacBook Pro Retina, путевки в Катар, живые деньги и, конечно же, главный приз «Максимального драйва» – автомобиль Mercedes G-Class. Мало?

В прямом эфире примет участие обладатель главного приза первого розыгрыша – молодой предприниматель Ернат Шпекбаев из села Бородулиха. Звонок от Olimpbet стал для него полной неожиданностью, но на его месте может оказаться любой казахстанец, достигший 18 лет.

Правила участия в «Максимальном драйве» предельно просты:

– сделайте ставку на сайте или в приложении Olimpbet.kz от 2000 тенге и более;

– сохраните билеты с каждой ставки. Чем больше ставок – тем больше шансов на выигрыш;

– получайте призы от Olimpbet!

Розыгрыши призов проходят каждые две недели до 25 декабря. Начинайте собирать билеты уже сейчас, забирайте призы и почувствуйте на себе «Максимальный драйв»!

Подробности акции – здесь.