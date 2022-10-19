Главный тренер «Астаны» объяснил решение сыграть в Кубке дублем: «Дополнительный матч среди недели – это не только физическая нагрузка, но и психологически тяжело»

Главный тренер «Астаны» Григорий Бабаян объяснил решение сыграть в полуфинале Кубка Казахстана против «Ордабасы» вторым составом:

«Я уже вчера в интервью объяснял данное решение, у нас в основном составе есть травмированные футболисты, есть Куат и Эбонг, которые не смогут помочь нам в игре с «Атырау» из-за дисквалификации, соответственно нагрузка ляжет на других футболистов. Дополнительный матч среди недели – это не только физическая нагрузка, но и психологически очень тяжело, так как на данный момент у команды концентрация только на главной задаче сезона – чемпионстве. Наши конкуренты в борьбе за золото «Тобол» и «Актобе» пожертвовали Кубком на групповой стадии, не выйдя в раунд плей-офф. Они поступили стратегически грамотно, не затратили силы на Кубок, играя вторым составом кубковые матчи, не подвергли риску здоровье футболистов, как в середине года, когда шли матчи, так и в конце во время развязки сезона, сконцентрировавшись только на чемпионате. Из этих же соображений, нами было принято решение в кубковом матче использовать молодых футболистов из дубля»

Матч «Астана» – «Ордабасы» состоится в Астане 19 октября.

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