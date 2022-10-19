Токаев попытался согнуть железный гвоздь голыми руками. У него не получилось

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил город Конаев.

На встрече с ним популяризатор национальных видов спорта Тимур Спатаев связал в узел железные гвозди и вручил их главе государства, пожелав, чтобы столь же прочными были единство и сплоченность народа.

Президент попробовал повторить, однако у него не вышло. Тем не менее, он удостоился аплодисментов от присутствующих.

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