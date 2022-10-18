Адиев оценил шансы сборной Казахстана попасть на Евро-2024

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев высказался о результатах жеребьевки Евро-2024.

– В квалификации нам попалась очень крепкая группа. Дания строит особняком, остальные – крепкие сборные. Каждой по силам отобрать очки у другой сборной, довольно интересная борьба будет за вторую путевку.

На бумаге у нас хорошие шансы, в игре может быть немного по-другому. Надо правильно подойти и подготовиться к соперникам. Мы это сделаем, а что получится, посмотрим.

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