Экс-игрок «Актобе» Волков: «Тобол» два сезона не показывал какого-то феноменального футбола. Предыдущие сезоны они вытягивали за счет индивидуальных качеств игроков»

Экс-игрок «Актобе» Виталий Волков прокомментировал ход чемпионской гонки в КПЛ.

– Я думаю, что ближайшие пару туров все расставят на свои места окончательно. Все могут выиграть и все могут проиграть, нынешний чемпионат интересен своей непредсказуемостью.

Так что пока, все на своих местах.

- Многие специалисты отмечали отсутствие чемпионской игры у обоих коллективов. На твой взгляд, почему и «Тобол» и «Актобе» играют нестабильно?

– А что такое чемпионская игра? «Тобол» и до этого, два сезона не показывал какого-то феноменального футбола. Я говорил ранее, что предыдущие сезоны они вытягивали за счет индивидуальных качеств игроков.

Но был результат и это главное, так же как и в этом сезоне у «Актобе». Всегда хочется большего, особенно болельщикам, к зрелищности в игре команды идут не один сезон. По этому, главное есть результат.

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