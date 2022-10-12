Казахстанский хоккеист подписал контракт с американским клубом
Казахстанский хоккейный защитник Ян Калиновский стал игроком американского «Миссисипи Си Вулвз».
24-летний игрок подписал контракт с клубом Федеральной хоккейной лиги до конца сезона-2022/23.
Калиновский – уроженец Астаны, ранее выступал за «Астану», «Снежных Барсов», «Иртыш», «Номад» и «Алматы».
Также за американский клуб играет экс-форвард сборной Казахстана Ярослав Евдокимов.
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