Казахстанский хоккеист подписал контракт с американским клубом

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Казахстанский хоккейный защитник Ян Калиновский стал игроком американского «Миссисипи Си Вулвз».

24-летний игрок подписал контракт с клубом Федеральной хоккейной лиги до конца сезона-2022/23.

Калиновский – уроженец Астаны, ранее выступал за «Астану», «Снежных Барсов», «Иртыш», «Номад» и «Алматы».

Также за американский клуб играет экс-форвард сборной Казахстана Ярослав Евдокимов.

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