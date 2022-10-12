Женская сборная Казахстана U-17 победила Румынию в гостях
Женская сборная Казахстана до 17 лет на выезде обыграла Румынию (2:1) в матче квалификации чемпионата Европы-2022/23.
Голы: Винча-Вуйя – Кожабекова (21’), Орынбай (44’).
Удаление: Попова (86’).
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Зайнутдинов рвется к званию лучшего бомбардира сборной. До лидера – всего три гола
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