Женская сборная Казахстана U-17 победила Румынию в гостях

Женская сборная Казахстана до 17 лет на выезде обыграла Румынию (2:1) в матче квалификации чемпионата Европы-2022/23.

Голы: Винча-Вуйя – Кожабекова (21’), Орынбай (44’).

Удаление: Попова (86’).

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