Женская сборная Казахстана U-19 обыграла Андорру
Женская сборная Казахстана U-19 обыграла ровесниц из Андорры (2:0) в рамках квалификации чемпионата Европы-2022/23.
Оба гола забила нападающая Анастасия Тян – сначала на 7-й, потом на 88-й минуте.
Турнирная таблица:
1. Чехия – 9 очков;
2. Казахстан – 6 очков;
3. Андорра – 0 очков.
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Зайнутдинов рвется к званию лучшего бомбардира сборной. До лидера – всего три гола
Головкину – 40, но он не собирается заканчивать карьеру даже после поражения Канело. Нужно драться дальше?
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