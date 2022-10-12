Женская сборная Казахстана U-19 обыграла Андорру

Женская сборная Казахстана U-19 обыграла ровесниц из Андорры (2:0) в рамках квалификации чемпионата Европы-2022/23.

Оба гола забила нападающая Анастасия Тян – сначала на 7-й, потом на 88-й минуте.

Турнирная таблица:

1. Чехия – 9 очков;

2. Казахстан – 6 очков;

3. Андорра – 0 очков.

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