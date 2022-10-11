Устименко о победе над «Атырау»: «От игры остались только положительные впечатления»

Вратарь «Кайрата» Данил Устименко подвел итоги матча против «Атырау» (2:1) в 22-м туре КПЛ.

– От игры остались только положительные впечатления. У меня недавно была травма, и я рад, что быстро сумел восстановиться, за что большое спасибо Георгию и Дастану из нашего медицинского штаба!

Что касается игры, то соперник был мотивирован, так как мы победили их в предыдущих двух матчах. В моменте с пропущенным голом думал, что уже поймал мяч, но ветер и газон доказывают, что нужно идти на мяч и не ждать, когда он сам прилетит в руки.

В моменте с отраженным пенальти мне кажется, что бьющий пробил не самым лучшим образом, а я в свою очередь сделал то, что должен был.

Хочу поблагодарить болельщиков нашего клуба за то, что они несмотря ни на что поддерживают и верят в нас и наши силы.

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